Доротея Вирер решила пока не заканчивать свою карьеру

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр в биатлоне Доротея Вирер приняла решение пока не заканчивать свою спортивную карьеру.

«Я решила выступать еще один сезон. Посмотрим, смогу ли я добиться хороших результатов, но я все еще чувствую, что я в хорошей форме», - приводит слова биатлонистки Ski-nordique.

Напомним, итальянка также является трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Большого Хрустального глобуса.

В России Вирер имеет большую армию поклонников. Многие журналисты считают Доротею секс-символом мирового женского биатлона.