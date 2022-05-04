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Васильев иронично отреагировал на то, что Шашилов станет личным тренером бывшей лыжницы

Спортсменка решила перейти в биатлон и попала к старшему тренеру сборной России
04 мая 2022 21:56
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион в биатлоне Дмитрий Васильев прокомментировал переход бывшей лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлон под руководство старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Обычная история. Раньше такое часто практиковалось. Я тоже в свое время переходил из лыж в биатлон.

Шашилов будет ее тренером? Могу ее только поздравить. Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. Все-таки олимпийскую команду привел к серебру. На самом деле очень жалко девочку. Шашилов ни Миронову, ни Казакевич не мог научить стрелять, как он будет лыжницу учить этому?!», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.

Ранее работу наставника также раскритиковали Александр Тихонов, Дмитрий Васильев и Анфиса Резцова, заявившая, что ее дочь Кристина, вероятнее всего, будет готовиться к следующему сезона самостоятельно.

В то же время СБР признал работу Шашилова удовлетворительной, оставив специалиста у руля команды.

источник: Sport24.ru
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