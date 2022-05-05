Анфиса Резцова считает, что Шашилов разрушил российский женский биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Оставят ли Шашилова? Я бы его не оставила. Он за два года ничего не сделал! Ноль результата! Даже наоборот - разрушил все в женском биатлоне!» - приводит слова Резцовой Sport24.

Напомним, под руководством Шашилова женская команда завоевала серебро в эстафетной гонке Олимпийских игр в Пекине.

Ранее работу наставника также раскритиковали Александр Тихонов, Дмитрий Васильев.

В то же время СБР признал работу Шашилова удовлетворительной, оставив специалиста у руля команды.