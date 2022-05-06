Майгуров изъявил желание вновь баллотироваться на пост главы Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на новые выборы главы организации.

Отметим, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня этого года. Ранее желание принять участие в выборах изъявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

– Хочу начать с формального объявления – я принял решение идти на выборы президента СБР на новый срок. За полтора года моей работы на этом посту сформирована управленческая команда единомышленников, разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца, – сказал Майгуров во время онлайн-конференции с российскими СМИ.

Напомним, что Майгуров занимает должность главы СБР с июля 2020 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно серебряную и три бронзовые награды.