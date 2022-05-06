Стал известен состав тренерского штаба сборной России по биатлону на следующий сезон

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о том, кто из специалистов войдет в тренерский штаб национальной команды на сезон-2022/23.

По информации источника, за подготовку мужской российской сборной будут отвечать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, а женской – Михаил Шашилов и Артем Истомин.

Также отмечается, что наставником юниорской сборной России станет Владимир Брагин, а юношескую национальную команду возглавит Юрий Векшин.

Напомним, что в конце марта исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о том, что деятельность СБР в организации была приостановлена.