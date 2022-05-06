Драчев считает неправильным решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на информацию о том, что Виктор Майгуров принял решение баллотироваться на пост главы организации на новый срок.

Отметим, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня этого года. Ранее желание принять участие в выборах изъявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Считаю, что зря Майгуров решил баллотироваться на пост президента СБР на новый срок. Причины? Он сам знаем, по каким причинам», - приводит слова Драчева «Чемпионат».

Напомним, что Майгуров занимает должность главы СБР с июля 2020 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно серебряную и три бронзовые награды.