Чудов отреагировал на решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР

Трехкратный чемпион мира Максим Чудов отреагировал на информацию о том, что Виктор Майгуров принял решение баллотироваться на пост главы СБР на новый срок.

Отметим, что отчетно-выборная конференция предварительно пройдет 23 июня этого года. Ранее желание принять участие в выборах изъявил вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Любой действующий президент любой федерации имеет право идти на второй, третий, пятый, десятый срок, если его будут поддерживать. Поддерживаю ли я Майгурова? Я поддерживаю всех тех, кто проявляет инициати», - приводит слова Чудова «Чемпионат».

Напомним, что Майгуров занимает должность главы СБР с июля 2020 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно серебряную и три бронзовые награды.