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Шашилов ушел с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону

63-летний специалист будет отвечать только за своих подопечных.
Шашилов ушел с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону
07 мая 2022 12:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: СБР

Наставник женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил об упразднении должности старшего тренера в национальной команде.

«Нет, не буду занимать. Идея со старшим тренером была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», - приводит слова Шашилова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине женская сборная России стала серебряным призером в эстафете.

С нового сезона женскую национальную команду поделят на две группы. Первую будет тренировать Шашилов, а вторую – Артем Истомин.

источник: «RT на русском»
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