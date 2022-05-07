Шашилов ушел с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону

Наставник женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил об упразднении должности старшего тренера в национальной команде.

«Нет, не буду занимать. Идея со старшим тренером была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», - приводит слова Шашилова RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине женская сборная России стала серебряным призером в эстафете.

С нового сезона женскую национальную команду поделят на две группы. Первую будет тренировать Шашилов, а вторую – Артем Истомин.