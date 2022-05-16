В СБР утвердили составы сборных команд для подготовки к сезону-2022/23

Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?

21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.