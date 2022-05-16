В СБР утвердили составы сборных команд для подготовки к сезону-2022/23

Правление СБР утвердило составы национальных сборных команд различных возрастов для подготовки к следующему сезону.
Группа Юрия Каминского:
Евгений Емерхонов (2000), Роман Еремин (1997), Александр Корнев (2001), Эдуард Латыпов (1994), Ильназ Мухамедзянов (1997), Михаил Первушин (1999).
Группа Сергея Башкирова:
Антон Бабиков (1991), Кирилл Бажин (1998), Михаил Бурундуков (1998), Александр Логинов (1992), Вячеслав Малеев (1997), Александр Поварницын (1994), Василий Томшин (1997), Максим Цветков (1992).
Группа Михаила Шашилова:
Гаврилова Владислава (1998), Григорьева Анна (1999), Казакевич Ирина (1997), Кудисова Алина (1999), Плюснина Полина (1999), Старовойтова Анна (2000), Шевченко Анастасия (1999), Шевченко (Мекрюкова) Наталия (2000); резерв - Батманова Анастасия (2000), Дербушева Тамара (1995).
Группа Артема Истомина:
Гербулова Наталья (1995), Гореева Анастасия (1999), Довгая Ксения (1999), Каплина Елизавета (1996), Куклина Лариса (1990), Миронова Светлана (1994), Носкова Екатерина (1996), Резцова Кристина (1996); Серохвостов Даниил (1999), Халили Саид Каримулла (1998).
Юниорская сборная (старший тренер Владимир Брагин):
Юниоры: Блинов Никита (2002), Домичек Олег (2002), Зубарев Алексей (2001), Иродов Денис (2002), Ковалев Алексей (2001), Конкин Ярослав (2003), Морилов Михаил (2003), Смирнов Евгений (2001).
Юниорки: Гришина Анастасия (2002), Дюжева Кира (2002), Зырянова Анастасия (2001), Иванова Амина (2001), Метеля Виктория (2003), Шеллер Юлия (2002), Шишкина Влада (2003); резерв - Болдырева Маргарита (2004), Зенова Анастасия (2002), Караман Ксения (2003), Екатерина Копорулина (2003).
Напомним, что Артем Истомин дебютирует в качестве наставника одной из групп.
В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU.