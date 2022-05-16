ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Халили, Серохвостов и Бабиков не хотят тренироваться у Каминского

Ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону
16 мая 2022 18:30
автор: Александр Шульгин

Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков отказываются готовиться к следующему сезону в группе под руководством Юрия Каминского.

Как сообщает Metaratings, для спортсменов стало неожиданностью их включение в группу специалиста. По информации источника, недовольство биатлонистов связано с тем, что в прошлом сезоне наставник гораздо больше внимания уделял Эдуарду Латыпову, чем остальным членам группы, а с его помощником Максимом Максимовым у них не сложились отношения изначально.

Кроме того, Халили, Серохвостов и Бабиков расстроены уходом Артема Истомина и планируют тренироваться в его группе вместе с частью женской сборной.

Напомним, ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону.

источник: Metaratings.ru
Это интересно:
Халили, Серохвостов и Бабиков не хотят тренироваться у Каминского
Ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону
16.05.2022 18:30
Биатлон
автор: Александр Шульгин
В СБР утвердили составы сборных команд для подготовки к сезону-2022/23
Как и в прошлом году, спортсмены разбиты на группы
16.05.2022 17:40
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Словенская лыжница Лампич решила стать биатлонисткой
26-летняя спортсменка возьмет в руки винтовку
14.05.2022 00:27
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Шашилов ушел с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону
Шашилов ушел с должности старшего тренера женской сборной России по биатлону
63-летний специалист будет отвечать только за своих подопечных.
07.05.2022 12:54
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Чудов отреагировал на решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР
Выборы руководителя организации пройдут ближайшим летом.
06.05.2022 20:13
Биатлон
Драчев считает неправильным решение Майгурова баллотироваться на пост президента СБР
Выборы руководителя организации пройдут ближайшим летом.
06.05.2022 19:39
Биатлон
Стал известен состав тренерского штаба сборной России по биатлону на следующий сезон
Михаил Шашилов продолжит отвечать за работу женской национальной команды.
06.05.2022 18:58
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Майгуров изъявил желание вновь баллотироваться на пост главы Союза биатлонистов России
Выборы президента СБР пройдут ближайшим летом.
06.05.2022 18:42
Биатлон
автор: Владислав Корегин
Анфиса Резцова считает, что Шашилов разрушил российский женский биатлон
Прославленная спортсменка раскритиковала специалиста.
05.05.2022 20:16
Биатлон
Васильев иронично отреагировал на то, что Шашилов станет личным тренером бывшей лыжницы
Спортсменка решила перейти в биатлон и попала к старшему тренеру сборной России
04.05.2022 21:56
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
«Зарема права! Что же натворил Иванов на ВАР?!» Хусаинов — о судействе матча «Спартак» — «Зенит»
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов оценил для «Плеймейкера» работу судей на матче 29-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1).
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 16.05.2022: на кону 4 150 000 рублей!
16 мая 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
«Спартак» не дал играть «Зениту». Максим Деменко — о главном матче РПЛ
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от воскресного матча 29-го тура РПЛ, в котором была зафиксирована ничья 1:1.
Малкин в шоке, Панарин — в истории! Как русский суперфорвард оставил «рейнджеров» в Кубке Стэнли (видео)
Гол Артемия Панарина в овертайме седьмого матча серии плей-офф НХЛ принес «Нью-Йорк Рейнджерс» победу (4:3) над «Питтсбургом» и путевку во второй раунд Кубка Стэнли.
Шведам звезды не нужны и такие разные Мальгины. Итоги 3-го дня ЧМХ-2022
В центральном матче игрового дня на чемпионате мира в Финляндии сборная Швеции победила Чехию (5:3).
По «методичке» Галицкого! Как «Краснодар» победил ЦСКА, заканчивая матч одиннадцатью воспитанниками
Победу «быкам» над армейцами в 29-м туре РПЛ принес красивый гол 19-летнего Никиты Кривцова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика