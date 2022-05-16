Халили, Серохвостов и Бабиков не хотят тренироваться у Каминского

Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков отказываются готовиться к следующему сезону в группе под руководством Юрия Каминского.

Как сообщает Metaratings, для спортсменов стало неожиданностью их включение в группу специалиста. По информации источника, недовольство биатлонистов связано с тем, что в прошлом сезоне наставник гораздо больше внимания уделял Эдуарду Латыпову, чем остальным членам группы, а с его помощником Максимом Максимовым у них не сложились отношения изначально.

Кроме того, Халили, Серохвостов и Бабиков расстроены уходом Артема Истомина и планируют тренироваться в его группе вместе с частью женской сборной.

Напомним, ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону.