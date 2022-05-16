Губерниев считает, что биатлонисты ошибаются, отказываясь тренироваться с Каминским

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков совершают ошибку, отказываясь тренироваться в группе Юрия Каминского.

«Бабиков вечно недоволен тренерами, ему сложно угодить. Что касается Халили и Серохвостова, могут быть «терки» внутри коллектива у Каминского. Я думаю, что ребята ошибаются, уходя от него. Очень много вопросов. Кто у Истомина тренер по стрельбе? Норицын?», - приводит слова журналиста «РИА Новости».

Напомним, недовольство биатлонистов связано с тем, что в прошлом сезоне наставник гораздо больше внимания уделял Эдуарду Латыпову, чем остальным членам группы, а с его помощником Максимом Максимовым у них не сложились отношения изначально.

Кроме того, Халили, Серохвостов и Бабиков расстроены уходом Артема Истомина и планируют тренироваться в его группе вместе с частью женской сборной.

Напомним, ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону.