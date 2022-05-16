Михаил Шашилов: Дальнейшая судьба Васнецовой мне неизвестна

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов отреагировал на уход Валерии Васнецовой из его группы.

Ранее стало известно, что 24-летняя спортсменка выбрала самоподготовку с командой региона

«Васнецова, насколько я знаю, сдала оружие в Чайковском. Дальнейшая её судьба мне неизвестна. Я с ней разговаривал до этого, она сказала: «Я через два дня вам позвоню и дам ответ, буду ли тренироваться». Но мне до праздников никто не позвонил, кроме его личного тренера. Может, она оформляет переход: на Ямал или еще куда-то», — приводит «Чемпионат» слова Шашилова.

Отметим, что в минувшем сезоне Васнецова заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира. В активе спортсменки 153 очка.