Губерниев раскрыл истинные причины отказа Халили и Серохвостова тренироваться с Каминским

Комментатор Дмитрий Губерниев выяснил, почему биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов отказались тренироваться в группе Юрия Каминского.

«Если у Халили не сложились отношения с тренером по стрельбе Максимовым, то Серохвостов поменял тренера по дружбе! С Халили! И СБР все это устроило… Хвост продолжает вилять собакой…», - написал телеведущий в своем телеграм-канале.

Напомним, недовольство биатлонистов связано с тем, что в прошлом сезоне наставник гораздо больше внимания уделял Эдуарду Латыпову, чем остальным членам группы, а с его помощником Максимом Максимовым у них не сложились отношения изначально.

Кроме того, Халили, Серохвостов, а также примкнувший к ним в этом бойкоте Антон Бабиков расстроены уходом Артема Истомина и планируют тренироваться в его группе вместе с частью женской сборной.

Напомним, ранее СБР огласил составы групп для подготовки к следующему сезону.