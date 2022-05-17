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Кристина Резцова пошла в группу Истомина по совету мамы

16 мая СБР утвердил состав национальных команд.
Кристина Резцова пошла в группу Истомина по совету мамы
17 мая 2022 15:22
автор: Максим Скороходов
автор фото: Евгений Тумашов / СБР

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, почему ее дочь Кристина попала в тренировочную группу Артема Истомина.

«Потому что я бы хотела, чтобы она тренировалась у Артема Истомина и Виталия Норицына. Думаю, Норицын продолжит с ней работать и надеюсь он будет в команде. Самое главное, чтобы Кристина у него тренировалась и у нее все получалось», - приводит слова Резцовой-старшей Sport24.ru.

Добавим, что помимо Кристины Резцовой в группе Истомина будут тренироваться Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова Екатерина, Даниил Серохвостов и Саид Халили.

Напомним, что Кристина Резцова в прошлом сезоне стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в женской эстафете.

источник: Sport24.ru
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