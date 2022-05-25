В Татарстане заявили, что Минспорта давит на регионы с призывами голосовать за Майгурова

Президент Федерации биатлона Республики Татарстан (ФБРТ) Ильдар Нугманов возмущен давлением Министерства спорта РФ на регионы с призывами голосовать за Виктора Майгурова на предстоящих выборах главы СБР.

«Начали поступать из министерства спорта России звонки региональным министерствам с призывами голосовать за Майгурова, намекая на то, что в противном случае регионы могут лишиться бюджетного финансирования. Руководители местных министерств, соответственно, требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова

Это грубейшее нарушение законов РФ. Я призываю Майгурова решительно отмежеваться от порочащей президента СБР информации и сделать об этом официальное заявление», - приводит слова Нугманова пресс-служба ФБРТ.

Напомним, выборы пройдут в июне 2022 года. Соперником действующего главы организации Виктора Майгурова является вице-президент СБР Алексей Нуждов.