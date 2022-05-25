Васильев рассказал, что Минспорта не оказывал давления на Федерацию биатлона Санкт-Петербурга

Двукратный олимпийский чемпион в биатлоне, а ныне - руководитель Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что не получал никаких звонков из Министерства спорта РФ по поводу грядущих выборов главы СБР.

«Никакого давления на Федерацию биатлона Санкт-Петербурга не осуществляется. Это очевидный факт. И даже намеков таких не было никогда. Ну кто лучше знает, за кого нам голосовать, чем мы?

Возможно, какие-то и существуют перегибы, это было абсолютно во все времена, но я считаю, что каждый уважающий себя человек и руководитель региональной федерации вправе сам делать выбор и принимать решение», - приводит слова Васильева «РИА Новости».

Напомним, ранее глава биатлонной федерации Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что в регионы начали поступать звонки из федерального ведомства с призывами голосовать на предстоящих выборах главы СБР за действующего президента организации Виктора Майгурова.