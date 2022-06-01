«Заявку не подавал, поступило предложение». Истомин - о назначении старшим тренером женской сборной

Артем Истомин прокомментировал своем назначение на пост старшего тренера женской национальной команды по биатлону.

Отметим, что перед началом минувшего сезона, 27летний специалист руководил собственной группой спортсменов.

«Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне дает возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», – цитирует Истомина «Метарейтинг».

Добавим, что Артем работает в тренерском штабе сборной России с 2018 года.