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«Заявку не подавал, поступило предложение». Истомин - о назначении старшим тренером женской сборной

Ранее к группе специалиста присоединились Карим Халили и Даниил Серохвостов.
01 июня 2022 16:10
автор: Александр Поволоцкий

Артем Истомин прокомментировал своем назначение на пост старшего тренера женской национальной команды по биатлону.

Отметим, что перед началом минувшего сезона, 27летний специалист руководил собственной группой спортсменов.

«Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне дает возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», – цитирует Истомина «Метарейтинг».

Добавим, что Артем работает в тренерском штабе сборной России с 2018 года.

источник: «Метарейтинг»
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