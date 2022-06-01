Артем Истомин: Не переживаю, что Халили и Серохвостов работают отдельно от команды

Старший тренер женской сборной России Артем Истомин прокомментировал работу Карима Халили и Даниила Серохвостова в его группе.

Напомним, что биатлонисты решили тренироваться под руководством 27-летнего специалиста.

«По тому, как они работают на сборе в Сочи, я заметил, что это самодисциплинированные спортсмены. Я не переживаю за то, что они работают отдельно от команды. Всю свою работу они знают. Я к ним, как и ко многим другим, действительно хорошо отношусь, но в тренировочном процессе в мужской команде я был очень требовательным к ним. Даже сильнее, чем любой другой тренер. У нас даже случались рабочие ссоры, и это абсолютно нормально», - цитирует Истомина «Метарейтинг».

Добавим, что Халили является бронзовым призером ОИ-2022 в эстафете. Серохвостов четыре раза поднимался на пьедестал Кубка мира, в составе национальной команды.