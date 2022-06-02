ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент СБР Майгуров взял на себя ответственность за решение не выступать в нейтральном статусе

Позже IBU объявил об отстранении российских биатлонистов.
02 июня 2022 13:19
автор: Максим Скороходов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, почему национальная команда страны отказалась выступать в феврале на Кубке мира и Кубке IBU, несмотря на допуск в нейтральном статусе.

«Это было в первую очередь мое решение, поддержанное ОКР и Минспорта. Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем. Было понятно, куда развивается ситуация. Правота этого решения подтвердилась через несколько дней, когда нам запретили выступать даже в нейтральном статусе, а наших юниоров не допустили к эстафете на чемпионате мира в США, хотя команда там уже находилась», - приводит слова Майгурова «Лыжный спорт».

Добавим, что в марте Международный союз биатлонистов (IBU) принял решения об исключении из своего состава СБР и Белорусской федерации биатлона.

Данные решения будут действовать как минимум до сентября этого года, когда состоится очередной конгресс IBU.

источник: «Лыжный спорт»
Это интересно:
Президент СБР Майгуров взял на себя ответственность за решение не выступать в нейтральном статусе
Позже IBU объявил об отстранении российских биатлонистов.
02.06.2022 13:19
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Артем Истомин: Не переживаю, что Халили и Серохвостов работают отдельно от команды
Биатлонисты проводят сборы вместе с женщинами.
01.06.2022 16:30
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
«Заявку не подавал, поступило предложение». Истомин - о назначении старшим тренером женской сборной
Ранее к группе специалиста присоединились Карим Халили и Даниил Серохвостов.
01.06.2022 16:10
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Васильев рассказал, что Минспорта не оказывал давления на Федерацию биатлона Санкт-Петербурга
В июне пройдут выборы главы СБР
25.05.2022 15:02
Биатлон
автор: Александр Шульгин
В Татарстане заявили, что Минспорта давит на регионы с призывами голосовать за Майгурова
В противном случае федеральное ведомство угрожает лишить финансирования местные биатлонные федерации
25.05.2022 14:56
Биатлон
автор: Александр Шульгин
РУСАДА назвала самых проверяемых на допинг биатлонистов в 2022 году
Спортсменка завоевала две медали на Играх в Пекине.
22.05.2022 18:21
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Кристина Резцова пошла в группу Истомина по совету мамы
Кристина Резцова пошла в группу Истомина по совету мамы
16 мая СБР утвердил состав национальных команд.
17.05.2022 15:22
Биатлон
автор: Максим Скороходов
Губерниев раскрыл истинные причины отказа Халили и Серохвостова тренироваться с Каминским
Ранее журналист заявил, что спортсмены могут совершить серьезную ошибку
16.05.2022 22:28
Биатлон
автор: Александр Шульгин
Михаил Шашилов: Дальнейшая судьба Васнецовой мне неизвестна
Биатлонистка становилась победительницей Универсиады в 2019 году.
16.05.2022 20:19
Биатлон
автор: Александр Поволоцкий
Губерниев считает, что биатлонисты ошибаются, отказываясь тренироваться с Каминским
В российском биатлоне вызрел новый скандал
16.05.2022 19:49
Биатлон
автор: Александр Шульгин
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
«Однажды попросили обменять клюшку на конфеты!» Капризов рассказал о США, НХЛ, КХЛ, Головине, Dota2 и даже «Реале»
Лучший российский бомбардир минувшего регулярного чемпионата НХЛ (108 очков, рекорд клуба «Миннесота Уайлд»!), обладатель «Колдер Трофи»-2021 и автор 7 голов в Кубке Стэнли-2022 Кирилл Капризов дал в Москве большое интервью, в котором поведал о жизни за океаном и неразрывной связи с родиной.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика