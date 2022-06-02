Президент СБР Майгуров взял на себя ответственность за решение не выступать в нейтральном статусе

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, почему национальная команда страны отказалась выступать в феврале на Кубке мира и Кубке IBU, несмотря на допуск в нейтральном статусе.

«Это было в первую очередь мое решение, поддержанное ОКР и Минспорта. Тот статус, в котором нам предложили выступать, для нас унизителен и неприемлем. Было понятно, куда развивается ситуация. Правота этого решения подтвердилась через несколько дней, когда нам запретили выступать даже в нейтральном статусе, а наших юниоров не допустили к эстафете на чемпионате мира в США, хотя команда там уже находилась», - приводит слова Майгурова «Лыжный спорт».

Добавим, что в марте Международный союз биатлонистов (IBU) принял решения об исключении из своего состава СБР и Белорусской федерации биатлона.

Данные решения будут действовать как минимум до сентября этого года, когда состоится очередной конгресс IBU.