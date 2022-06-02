Губерниев ответил на вопрос, стоит ли российским биатлонистам выступать в нейтральном статусе

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российским биатлонистам следует воспользоваться любой возможностью выступать на международных стартах.

«В нынешней ситуации, если вдруг есть возможность выступать, надо выступать хоть в качестве горшка. Показывать непонятную гордость, когда действительно сложная ситуация, нелогично. Мы со временем обязательно вернем флаг и гимн, но нельзя думать и сиюминутном интересе. Нужно думать о спортсменах, которые сейчас в юниорах, в юношах. Они должны смотреть на кумиров, которые сейчас выступают», - приводит слова журналиста «РИА Новости».

Напомним, в коне февраля IBU согласно рекомендациям МОК отстранил отечественных биатлонистов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Таким образом, россияне пропустили заключительные этапы Кубка мира сезона 2021/22.