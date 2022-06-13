Совет СБР направил жалобу в прокуратуру РФ на Майгурова

Председатель президиума совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев отправил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на действия президента организации Виктора Майгурова.

«По нашему мнению, в действиях Майгурова присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов (бюджета, смет расходов, положений оплаты командировочных расходов, фонда оплаты труда», - приводит отрывок обращения ТАСС.

Напомним, что Майгуров занимает должность главы СБР с июля 2020 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно серебряную и три бронзовые награды.

Добавим, что в марте Международный союз биатлонистов (IBU) принял решения об исключении из своего состава СБР и Белорусской федерации биатлона. Данные решения будут действовать как минимум до сентября этого года, когда состоится очередной конгресс IBU.