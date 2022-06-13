Майгуров отреагировал на информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на иноформацию о том, что председатель президиума организации Александр Еслев направил запрос в прокуратуру с жалобой на его действия.

«Могу заявить со всей ответственностью - я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление», - приводит слова Майгуров «Чемпионату».

Напомним, что Майгуров занимает должность главы СБР с июля 2020 года. На прошедшей Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали четыре медали – одно серебряную и три бронзовые награды.

Добавим, что в марте Международный союз биатлонистов (IBU) принял решения об исключении из своего состава СБР и Белорусской федерации биатлона. Данные решения будут действовать как минимум до сентября этого года, когда состоится очередной конгресс IBU.