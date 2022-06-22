Александр Тихонов: Нуждов - человек без головы. Какое отношение он имеет к биатлону?

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подверг критике вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Алексея Нуждова.

«Не могу поддержать Нуждова, потому что это человек без головы. Какое отношение он имеет к биатлону? Как он может его возглавлять? В какой стране это может произойти, чтобы человек, не имеющий никакого спортивного звания, разряда, возглавлял сложнотехнический вид спорта, давал интервью Губерниеву? Это такая безграмотность!» - приводит слова Тихонова «СЭ».

Ранее Нуждов заявил, что намерен потратить на призовой фонд Кубка России около ста миллионов. Еше 40 млн пойдут на содержание аппарата союза и национальной команды. Кроме того, Нуждов планирует выделить 30 миллионов на дотации регионам и десять оставить в качестве резерва.