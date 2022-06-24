Тихонов - о выборах президента СБР: Я презираю тех, кто голосовал за Нуждова

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о членах СБР, которые решили проголосовать за кандидатуру Алексея Нуждова на выборах главы организации.

«Я ожидал другого. Я не сомневался, что Майгуров наберет больше голосов, старался помогать. Оставлять Нуждова нельзя.

Что делал четыре года Нуждов? Интриги, писанина. Мне позвонили и сказали, что он перед собранием собрал банкет и уговаривал людей. Нуждов не годится как человек. Я знаю его сослуживцев. Его последнее интервью с Губерниевым - такая безграмотность. Сейчас я презираю тех, кто голосовал за Нуждова», - сказал Тихонов «Чемпионату».

Напомним, что 23 июня состоялась отчетно-выборная конференция, на которой проводились выборы нового президента Союза биатлониста России. В ходе голосования Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а Алексей Нуждов - 18. Таким образом, действующей главы организации не хватило одного балла, чтобы переизбраться на новый срок.

Второй тур голосования состоится в конце августа.