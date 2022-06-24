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Сингл-микст не будет включен в программу Олимпиады-2026

Игры пройдут в Италии.
24 июня 2022 20:40
автор: Александр Бойченко

Одиночная смешанная эстафета не будет включена в программу зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя комиссии по олимпийской программе МОК Карл Штосс.

В настоящее время биатлонная программа Олимпиады включает соревнования в шести дисциплинах: спринт, индивидуальная гонка, преследование, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета.

Добавим, что сингл-микст впервые был проведен в 2015 году. Команда состоит из одного мужчины и женщины, которые проходят в общей сложности восемь огневых рубежей.

Напомним, что впервые супермикст был включен в программу чемпионата мира в 2019 году в Эстерсунде (Швеция). Тогда победу одержала сборная Норвегии. Команду представляли Марте Ройселанн и Йоханнес Бе.

источник: ТАСС
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