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Кристина Резцова рассказала, какие у нее любимые виды гонок в биатлоне

Российская биатлонистка является двукратным призером Олимпиады-2022.
25 июня 2022 17:12
автор: Александр Бойченко

Двукратный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине Кристина Резцова рассказала, какие у нее любимые виды гонок в биатлоне.

«Эстафета или личная гонка? Любимая дисциплина – это все-таки эстафета. Не могу объяснить почему – какой-то у меня другой азарт. Ещё любимая дисциплина – масс-старт. Очень люблю контактные гонки.

Золото чемпионата мира или серебро Олимпийских игр? Всегда золото. Любых соревнований. Золотая медаль – это ни с чем не сравнимая медаль. Тем более серебро Олимпийских игр у меня есть, так что теперь я в любом случае выберу золото – и чемпионата мира, и Олимпийских игр», – сказал Резцова в телеграм-канале «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Резцова завоевала две олимпийские медали: в смешанной (третье место) и классической эстафете (второе). По итогам общего зачета Кубка мира россиянка расположилась на 20-й строчке.

В начале марта IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований на неопределенный срок.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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