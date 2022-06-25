Двукратный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине Кристина Резцова рассказала, какие у нее любимые виды гонок в биатлоне.

«Эстафета или личная гонка? Любимая дисциплина – это все-таки эстафета. Не могу объяснить почему – какой-то у меня другой азарт. Ещё любимая дисциплина – масс-старт. Очень люблю контактные гонки.

Золото чемпионата мира или серебро Олимпийских игр? Всегда золото. Любых соревнований. Золотая медаль – это ни с чем не сравнимая медаль. Тем более серебро Олимпийских игр у меня есть, так что теперь я в любом случае выберу золото – и чемпионата мира, и Олимпийских игр», – сказал Резцова в телеграм-канале «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Резцова завоевала две олимпийские медали: в смешанной (третье место) и классической эстафете (второе). По итогам общего зачета Кубка мира россиянка расположилась на 20-й строчке.

В начале марта IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований на неопределенный срок.