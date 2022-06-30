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Васильев призвал не вешать всех собак на Майгурова

Титулованный ветеран нашел оправдание руководителю СБР
30 июня 2022 20:46
автор: Александр Шульгин

Двукратный олимпийский чемпион в биатлоне Дмитрий Васильев считает, что корень проблем российского биатлона кроется не в деятельности президента СБР Виктора Майгурова.

«Дело-то не в Майгурове. Сейчас мы имеем ситуацию, как в известной поговорке: «Короля играет свита». Именно свита определяет политику федерации по очень многим вопросам, да и вся руководящая система устроена таким образом, что какие-то здравые решения в ней просто растворяются. По факту СБР давно превратился в организацию, которая живет сама по себе, для себя и ради себя в отрыве от регионов», - приводит слова Васильева RT.

Напомним, ранее в рамках отчетно-выборной конференции прошли выборы нового главы органа, в которых Майгуров боролся с действующим вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым. Первый тур победителя не выявил, в августе кандидатов ждет второй раунд.

источник: «RT на русском»
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