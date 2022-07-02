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СБР получит 450 миллионов от нового спонсора, но есть и обязательства

Организация заключила выгодное спонсорское соглашение
02 июля 2022 16:22
автор: Александр Шульгин

СБР заключит спонсорский контракт с одной из букмекерских контор.

По информации ТАСС, соглашение принесет организации в сумме 450 миллионов рублей. Срок договора - три года, за каждый будет перечислено по 150 миллионов. Обязанности СБР по новому контракту - организация определенного количества трансляций внутрироссийских соревнований.

Напомним, в настоящее время российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях и не факт, что будут допущены в новом сезоне.

Добавим, что что более 30 миллионов СБР получает от Министерства спорта РФ и еще 40 миллионов - от «Газпрома».

источник: ТАСС
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