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Биатлонистка Казакевич тренируется с наставником сборной России по лыжным гонкам Бородавко

Призер Олимпиады в Пекине пройдет сбор в Малиновке.
Биатлонистка Казакевич тренируется с наставником сборной России по лыжным гонкам Бородавко
15 июля 2022 13:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: СБР

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что в его группе работает биатлонистка Ирина Казакевич.

Данное решение согласовано с тренером женской сборной России по биатлону Михаилом Шашиловым.

«Казакевич тренируется, будет проходить сбор с нами в Малиновке. Это личное желание потренироваться с лыжниками: посмотреть, попробовать. Решение было принято мной совместно с Михаилом Викторовичем, что Казакевич может приехать и потренироваться с нами.

Присутствие Казакевич с нами на сборе — разовая акция. Если будет какое-то желание совместных сборов, мы с Шашиловым сможем найти общие планы и попробовать проводить совместные тренировки», - приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что Казакевич стала серебряным призером Олимпиады в Пекине в женской эстафете. Добавим, что Бородавко является личным тренером в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и обладательницы Кубка мира Натальи Непряевой.

источник: Чемпионат.com
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