На Камчатке пропал вертолет, за штурвалом которого находился экс-биатлонист Малиновский

Сегодня, 16 июля, на Камчатке перестал выходить на связь вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находлся бывший биатлонист сборной России и многократный победитель юниорских чемпионатов мира и Европы Игорь Малиновский.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Вертолет, следовавший из долины реки Узон в село Мильково, перестал выходить на связь около 14 часов по местному времени. На борту находились четыре человека: пилот и три пассажира. Вертолет принадлежит частной компании «Взлет», принадлежащей отцу Малиновского Владимиру.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.