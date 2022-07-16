В СБР отреагировали на пропажу вертолета, за штурвалом которого находился Малиновский

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал пропажу вертолета на Камчатке, за штурвалом которого находился бывший биатлонист сборной Игорь Малиновский.

«СБР будет участвовать в случившемся. Как поступит информация, то будем следить за ситуацией. Физически мы участвовать в поисках Малиновского никак не можем. Мы же не МЧС. Возможно, все руководство и те, кто на месте, в курсе этого. Они будут держать все на контроле.

Может, информация не соответствует действительности. Надо сначала понять, что произошло, проверить это, а уже потом комментировать. Будем выяснять, что произошло на самом деле», — сказал Нуждов Sport24.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.