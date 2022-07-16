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Мать Малиновского отреагировала на пропажу вертолета, за штурвалом которого находился ее сын

Транспортное средство пропало с радаров в 14:00 по местному времени на Камчатке.
16 июля 2022 15:31
автор: Александр Бойченко

Мама многократного чемпиона мира и Европы в юниорских соревнованиях и бывшего биатлониста сборной России Игоря Малиновского отреагировала на пропажу вертолета на Камчатке, за штурвалом которого находился ее сын.

«Ничего не знаю (об инциденте), не всегда бывает связь», — приводит слова матери Малиновского сайт «РЕН ТВ».

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
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