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Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи вертолета под управлением Малиновского

Вертолет вылетел по маршруту «Мильково – Долина гейзеров – кальдера вулкана Узон».
16 июля 2022 16:10
автор: Александр Поволоцкий

Транспортная прокуратура Камчатского края проводит проверку по факту пропажи связи вертолета Robinson с пассажирами на борту.

Ранее стало известно, что транспортным средством управлял бывший биатлонист сборной России Игорь Малиновский.

»...По предварительным данным на борту находятся два пассажира. На текущий момент положение судна неизвестно. Организована поисково-спасательная операция. Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов», – говорится в тексте сообщения на официальном сайте прокуратуры.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.

источник: «Советский спорт»
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