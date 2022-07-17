Пропавший на Камчатке вертолет под управлением Малиновского был найден сгоревшим

Сегодня, 17 июля, на Камчатке спасателями был обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который перестал выходить на связь 16 июля в 14:00 по местному времени. Им управлял бывший биатлонист сборной России Игорь Малиновский.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолет «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — написал в своем телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.