Источник: Биатлонист Малиновский и два пассажира сгоревшего вертолета погибли

Сегодня, 17 июля, спасатели обнаружили сгоревший вертолет «Робинсон», который вчера без вести пропал на Камчатке.

Как сообщает телеграм-канал «112», бывший биатлонист сборной России Игорь Малиновский и два пассажира вертолета погибли на месте. Речь идет о Зое Кайгородовой и Сергее Колесняке.

Спасатели обнаружили вертолет в 13 километрах от вулкана Узон. Отмечается, что группа не была зарегистрирована как туристы.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

В октябре прошлого года 25-летний биатлонист решил приостановить карьеру.