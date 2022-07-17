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СБР выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского в авиакатастрофе

Биатлонист завершил профессиональную карьеру в 2021 году.
СБР выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского в авиакатастрофе
17 июля 2022 11:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Союз биатлонистов России

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью Игоря Малиновского.

Напомним, что тело пятикратного чемпиона мира среди юниоров нашли в сгоревшем вертолете на Камчатке. Воздушное судно потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.

«Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в тексте на официальном сайте СБР.

Отметим, что 25-летний биатлонист успешно прошел обучение в Омском летно-техническом колледже. Он пилотировал вертолет Robinson. Вместе с Игорем погибли два пассажира.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

источник: Союз биатлонистов России (СБР)
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