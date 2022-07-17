СБР выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского в авиакатастрофе

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с гибелью Игоря Малиновского.

Напомним, что тело пятикратного чемпиона мира среди юниоров нашли в сгоревшем вертолете на Камчатке. Воздушное судно потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.

«Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорится в тексте на официальном сайте СБР.

Отметим, что 25-летний биатлонист успешно прошел обучение в Омском летно-техническом колледже. Он пилотировал вертолет Robinson. Вместе с Игорем погибли два пассажира.

Малиновский имел опыт выступлений в основной сборной России. Однако лучшим результатом спортсмена на высоком уровне было 61-е место на этапе Кубка мира в Тюмени в 2018 году.