«Жалко прежде всего человека, он был частью нашей команды». Каминский - о гибели Малиновского

Тренер мужской сборной России Юрий Каминский отреагировал на новость о гибели биатлониста Игоря Малиновского.

Напомним. что 25-летний спортсмен приостановил карьеру в конце 2021-го.

«Вся команда пристально следила за новостями в последние сутки. Он всё-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь — спортсмена. Насколько я знаю, он колебался — уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полетах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Тело Малиновского и еще двух человек нашли в сгоревшем вертолете на Камчатке. Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.