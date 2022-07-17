Васильев - о гибели Малиновского: Игорь входил в число талантливых и редких людей

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал несчастный случай на Камчатке, в результате которого сгорел вертолет «Робинсон». За штурвалом находился многократный чемпион мира и Европы среди юношей Игорь Малиновский.

«Такие вещи сложно комментировать. Это судьба, а от нее никуда не деться.

Игорь, как известно, сильно хотел стать вертолетчиком. Даже находясь в составе сборной России, он пропускал некоторые сборы и соревнования из-за того, что учился пилотировать вертолет. Это была главная цель его жизни. К сожалению, все это обернулось трагедией.

Игорь входил в число талантливых и редких людей. Когда уходят такие таланты, это большая утрата», — сказал Васильев Sport24.

Тело Малиновского и еще двух человек нашли в сгоревшем вертолете на Камчатке. Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.