Валерий Польховский: Малиновский с детства мечтал стать пилотом

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о детской мечте погибшего Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний биатлонист стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«Игорь был талантливым парнем, талантливым биатлонистом и прекрасным человеком. Он всегда мечтал о небе, хотел летать, эта мечта не покидала его с детства. В биатлоне ему прочили большой успех, он был одним из самых талантливых и перспективных среди молодого поколения ребят», - цитирует ТАСС Польховского.

Лучшим результатом Малиновского в Кубке мира было 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.