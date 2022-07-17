«Огромная трагедия для любителей биатлона». Губерниев - о гибели Малиновского в авиакатастрофе

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о гибели биатлониста Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний спортсмен стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«Это огромная потеря для всех нас. В полной мере себя реализовать Игорь, конечно, не сумел. Но его всегда манило небо. Думал, что он будет долго и счастливо летать. Это огромная трагедия для любителей биатлона, для всех, кто его знал, любил, и для меня лично, потому что это был очень светлый человек», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.