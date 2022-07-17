Драчев - о гибели Малиновского : Выбор уйти из биатлона для него оказался роковым

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал несчастный случай на Камчатке, где сгорел вертолет «Робинсон», за штурвалом которого находился Игорь Малиновский.

«Игорь был хорошим парнем, позитивным и добрым человеком, у него были большие планы на будущее, поэтому сейчас даже не верится в его гибель.

В итоге он сделал выбор в пользу профессии пилота, но так получилось, что выбор для него оказался роковым — к сожалению, пилотирование сопряжено с риском. Он был одним из людей, которые являлись светом российского биатлона», — сказал Драчев ТАСС.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.