Отец Малиновского рассказал подробности поиска разбившегося вертолета

Владимир Малиновский, отец погибшего пилота и бывшего биатлониста национальной команды Игоря Малиновского, рассказал детали поиска разбившегося вертолета.

«В обед облачность начала снижаться, и последняя связь была в 12:41. В 14:15 Игорь увидел просвет и ушёл туда, связи больше не было. Поиски не могли начаться, они поначалу их планировали.

Хотели поднять Ан-26. Я сказал своё слово, но командир Ан-26 заявил, что нет никакого смысла летать над облаками, завтра с утра погода улучшится и будут начаты поиски», — приводит слова Малиновского «Матч ТВ».

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.