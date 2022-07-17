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Шипулин заявил, что должен был лететь тем же маршрутом, что и погибший в авиакатастрофе Малиновский

Все члены вертолетного экипажа «Робинсон» погибли в результате падения.
17 июля 2022 15:44
автор: Александр Бойченко

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал, что он должен был лететь тем же маршрутом, что и погибший пилот и бывший член сборной России Игорь Малиновский.

«Я соболезную всем близким и родным Игоря. Сил вам. Это невосполнимая утрата. Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен. Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты. Как только о них разговор заходил, все — у Игоря глаза загорались.

Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения — все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», — написал Шипулин на странице ВКонтакте.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. На борту находилось три человека, все погибли.

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