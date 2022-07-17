Казакевич опубликовала трогательный пост о погибшем Малиновском

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич прокомментировала информацию о гибели своего коллеги Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний спортсмен стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«Так начиналась наша спортивная карьера. Первое знакомство, первые награды. Игорь, ты был уже тогда лучшим. Как же ты нас всех веселил. Навсегда в наших сердцах, жизнерадостный, лучезарный и добрый. Пусть земля тебе будет пухом!» - написала Казакевич в соцсетях.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.