Томшин - о смерти Малиновского: После этого мы должны быть внимательны к нашим жизням

Биатлонист Василий Томшин прокомментировал информацию о гибели своего коллеги Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний спортсмен стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«Мы должны быть внимательны и аккуратны к нашим жизням. Я не представляю всю ту боль, которую принесла эта смерть, но я хочу чтобы она не прошла напрасно. Светлая память, Игорь», - написал в соцсетях Томшин.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.