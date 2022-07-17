Президент IBU выразил соболезнования семье погибшего биатлониста Малиновского

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования семье погибшего российского биатлониста Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний спортсмен стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«IBU и вся биатлонная семья скорбит о потере Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира. Его всегда будут помнить как великого биатлониста, выражаем соболезнования его семье», - приводит слова Далина ТАСС.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.