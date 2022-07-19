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Нуждов объявил о подписании крупнейшего спонсорского контракта в истории СБР

Второй стороной соглашения является крупная букмекерская контора.
19 июля 2022 12:04
автор: Александр Шульгин

Вице-президент СБР Алексей Нуждов рассказал о заключении организацией самого крупного в ее истории спонсорского контракта с одной из крупных букмекерских контор.

«Мы начали переговоры в марте после известных событий, когда стало понятно, что нас на долгое время отстранят с международных соревнований.

Подобный контракт первый для Союза биатлонистов России в таком объёме, но федерации должны уметь зарабатывать сами. СБР получил самый масштабный контракт в истории, и я надеюсь на эффективное сотрудничество в дальнейшем», - приводит слова Нуждова Metaratings.

Напомним, что Нуждов ведет борьбу за пост президента СБР с действующим главой Виктором Майгуровым. Первый тур выборов не принес результата, в августе пройдет второй.

источник: Metaratings.ru
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Нуждов объявил о подписании крупнейшего спонсорского контракта в истории СБР
Второй стороной соглашения является крупная букмекерская контора.
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