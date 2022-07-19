Губерниев ждет ответа от Майгурова на подписание Нуждовым спонсорского контракта для СБР

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что подписание вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым спонсорского контракта с одной из известных букмекерских компаний ставит в неловкое положение действующего главу организации Виктора Майгурова.

«СБР соглашение с букмекерами подписал! В грядущем сезоне призовые спортсменам и тренерам будут очень хорошими! И регионам достанется на развитие биатлона! Молодец,Нуждов, слово сдержал! Привлек спонсоров! Но как быть теперь Майгурову,который считал,что большие деньги могут заставить спортсменов принимать допинг? Неужели Виктор за допинг? Или жизнь заставила посмотреть на ситуацию иными, трезвыми глазами?», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, вице-президент объявил, что соглашение является рекордным в истории СБР.

Нуждов ведет борьбу за пост президента СБР с действующим главой Виктором Майгуровым. Первый тур выборов не принес результата, в августе пройдет второй.