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IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского

Биатлонист разбился на вертолете «Робинсон».
19 июля 2022 23:40
автор: Александр Поволоцкий

Международный союз биатлонистов выразил соболезнования в связи с гибелью россиянина Игоря Малиновского.

Напомним, что 25-летний спортсмен стал жертвой авиакатастрофы. Малиновский пилотировал вертолет Robinson, который потерпел крушение на Камчатке.

«IBU и вся биатлонная семья скорбит об уходе Игоря Малиновского, пятикратного чемпиона мира среди юниоров и участника Кубка мира. Он навсегда останется в памяти как великолепный спортсмен. Мы выражаем соболезнования его семье», — говорится в тексте сообщения IBU.

Воздушное судно, которое пилотировал пятикратный чемпион мира среди юниоров, потерпело крушение в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. На борту находилось три человека, все погибли.

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IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского
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