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Стало известно, когда IBU может снять санкции с российских биатлонистов

Очередное заседание конгресса организации пройдет в сентябре.
21 июля 2022 16:52
автор: Александр Шульгин

Санкции с российских биатлонистов могут быть сняты на сентябрьском заседании конгресса IBU.

«Наложенное исполкомом отстранение всегда действует до следующего очередного конгресса. Устав IBU гласит, что «приостановление или другие санкции перестают действовать после следующего очередного заседания конгресса, если конгресс не примет соответствующего решения на этом заседании», - приводит ТАСС заявление пресс-службы организации.

Напомним, российские спортсмены были вынуждены пропустить заключительные этапы Кубка мира 2021/22.

Ближайшее заседание конгресса IBU пройдет с 15 по 18 сентября в австрийском Зальцбурге.

источник: ТАСС
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